Военные США опубликовали 280 страниц данных о тактике ВС России

Сухопутные войска США обнародовали 280-страничный отчет о Вооруженных силах РФ, их структуре, вооружениях и потенциальной тактике в случае возникновения крупного конфликта.

Доклад под названием «Русская тактика» заявлен как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров». Информация с подписью «Знаешь ли ты своего врага?» появилась на странице Управления общевойсковой армии США в соцсети.

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Публикация включает разнообразные сведения – от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. При этом сведения о боевых действиях на Украине текст не отражает. Авторы считают преждевременным судить, «насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику».