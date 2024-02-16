Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США

Президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией по поводу разработки системы, которая сможет уничтожать на орбите другие спутники.

Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Сейчас нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которым можно атаковать людей или которым можно причинить физические разрушения на Земле. <…> Они все еще разрабатывают эту возможность. Мы все еще анализируем имеющуюся для этого информацию», — сказал он.

Ранее власти США заявили о «серьезной угрозе национальной безопасности» страны, связанной с планами России разметить такую систему в космосе, передает «Коммерсант».