Автомобиль сбил сидевшего на проезжей части мужчину в Выборгском районе

ДТП произошло на 14-м км дороги «Голубые Озера — Поляны» в Выборгском районе Ленинградской области.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, вне населенного пункта 48-летний водитель Toyota Land Cruiser совершил наезд на 54-летнего мужчину, который сидел на проезжей части. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, но позже он скончался.

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Проводится проверка обстоятельств произошедшего.