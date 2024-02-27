Доктор Мясников развеял частое заблуждение о похмелье

Как заявил врач, частички мозга не выходят во время мочеиспускания при похмелье.

Среди многих бытует мнение, что употребление алкоголя приводит к постепенному разрушению мозга. Клетки органа начинают отмирать, и выходят они при мочеиспускании. Однако доктор Александр Мясников называет это мифом.

Я одно скажу: сколько же у вас мозгов? Конечно, нет <…> Человеческий мозг — это килограмм, что-то останется там после такого? Похмелье — это другие проблемы. Оно опасно тем, что падает количество алкоголя в крови, — рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном».

Впрочем, это не отменяет опасности употребления алкоголя для человеческого организма.