В США назвали переоцененными свои танки Abrams, один из которых был уничтожен в зоне СВО

Американские эксперты признали уязвимость своей бронетехники перед российским оружием.

Американское издание National Interest назвало переоцененным танк М1 Abrams, который уничтожила российская армия в зоне СВО 26 февраля. Эксперты считают, что это не первая уничтоженная бронетехника на поле боя — будет еще.

Расценивать Abrams как «непобедимое чудесное оружие» точно не стоит. То же касается как британских, так и немецких танков, указано в материале.

M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие, — пишет National Interest.