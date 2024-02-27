Центры «Мой бизнес» Ленобласти и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание прошло сегодня, в День предпринимательства, на международной выставке-форуме «Россия».

Приложением к Соглашению стала дорожная карта совместных мероприятий, среди которых – проведение межрегиональной конференции «Меры поддержки бизнеса на территории регионов», направленной на обмен опытом и лучших практик в области поддержки предпринимательства, а также на развитие взаимовыгодного сотрудничества между регионами.

Центр «Мой бизнес» создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области – центр «Мой бизнес» в 2023 году обратились почти 7 тысяч предпринимателей и самозанятых.

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Отметим, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.

Также на базе Фонда поддержки предпринимательства можно пройти программу «Азбука предпринимателя» от корпорации МСП. Записаться на обучение можно по телефону 8 (812) 309-46-88. Подробнее о доступных мерах поддержки команда Фонда рассказывает в телеграмм-канал МойБизнес47.