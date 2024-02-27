Известна причина сбоя в Telegram по всей России 27 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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Проблемы с доступом к мессенджеру были вызваны проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора.

Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев

Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов, — заявил он порталу ДумаТВ.
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05.02.2024 226
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