Известна причина сбоя в Telegram по всей России 27 февраля

Проблемы с доступом к мессенджеру были вызваны проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора.

Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев

Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов, — заявил он порталу ДумаТВ