Известна причина сбоя в Telegram по всей России 27 февраля

Проблемы с доступом к мессенджеру были вызваны проверкой и перенастройкой шлюзов Роскомнадзора.
Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев
Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов, — заявил он порталу ДумаТВ.
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