Экс-начальник МАПП «Светогорск» предстанет перед судом за взятки

В Петербурге перед судом предстанет бывший начальник таможенного поста МАПП «Светогорск» Выборгской таможни. Его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

По данным следствия, с ноября 2016 по апрель 2017 года он получил взятку от представителей коммерческих организаций в размере более 5,5 млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление транспорта с товаром. При этом груз не был задекларирован, что повлекло неуплату таможенных платежей на сумму более 15 млн рублей.

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Уголовное дело направлено в Московский районный суд. Дела в отношении взяткодателей расследуются, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.