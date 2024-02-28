Во Всеволожском районе заметили лосиху с необычным окрасом – видео

Во Всеволожском районе Ленобласти была замечена лосиха необычного рыжего окраса.

«Лоси желтого оттенка редко, но все же встречаются в Иркутской и Тамбовской областях. А мне такое животное повстречалось в нашем регионе», — рассказал биолог Павел Глазков.

Наиболее типичной окраской лося является темно- или черно-бурая. Рыжая лосиха паслась вместе со своим лосенком, который пробудет с ней еще два-три месяца. Во второй половине весны у лосих начнутся роды, и они прогонят от себя уже подросших лосят. По округлившемуся животу самки видно, что она беременна, и сейчас главное – хорошо питаться.