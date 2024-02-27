Водяного пастушка, занесенного в Красную книгу, заметили в Гатчинском районе Ленобласти.

По наблюдениям специалистов, это третья зимовка редкой птицы в наших краях. В 2006-2007 годах пернатый был замечен в Петербурге, также в 2019 году на зимовку оставалось пара особей в истоках Оредежа, сообщается в тг-канале «Ушами филина. Птицы и природа СПБ и ЛО».

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Ранее в Гатчине были замечены пернатые вестники весны — грачи.