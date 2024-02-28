В Ленобласти вырос индекс промышленного производства продуктов питания по итогам 2023 года

В комитете по АПК подвели итоги работы мясоперерабатывающих предприятий региона. Так мясных продуктов произведено 121,8%.
За 2023 год производство мяса и субпродуктов пищевыми предприятиями региона составило 301,7 тыс. тонн (101,3% к 2022 году). В 2023 году в общих объемах производства в СЗФО на долю предприятий Ленобласти приходилось: производства мяса птицы – 56,6%, мясных консервов – 28,1%, свинины – 21,9%, мясных полуфабрикатов – 16,0%, колбасных изделий – 9,7%, говядины – 9,6%.
Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.