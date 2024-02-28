В Выборгском районе Петербурга сотрудникам «скорой» вместо оказания помощи пришлось разоружать буйного пациента.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля в доме на Тихорецком проспекте. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к мужчине, который лежал без сознания на лестничной площадке. Врачи разбудили его и повели к автомобилю. Однако по пути он решил достать пистолет, но фельдшер вовремя среагировала и выбила из его рук оружие.

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На место были вызваны правоохранительные органы. 37-летнего агрессора доставили в отдел. При нем также обнаружили страйкбольную гранату.