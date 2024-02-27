Трое юношей избили мужчину в метро за замечание

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге задержали трое молодых людей 16, 17 и 18 лет, напавших на 40-летнего пассажира метро.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подростки избили мужчину в вагоне метро между станциями «Парк Победы» и «Электросила» за замечание о неподобающем поведении.

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В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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