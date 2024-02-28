На 58-летнего жителя Ленобласти, истязавшего своих детей, завели еще одно уголовное дело

Автор: Анастасия Щербакова
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Сейчас изверг, избивавший несовершеннолетних детей, находится под стражей.

Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины из Волосовского района Ленобласти. Ранее выяснилось, что мужчина систематически избивал своих детей возрастом 14 и 17 лет. Расследование проводилось в рамках статьи УК РФ об истязании двух и более несовершеннолетних. Однако правоохранители завели еще одно дело — за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как передает следственный отдел по Волосовскому району, сейчас мужчина задержан и находится под стражей.

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