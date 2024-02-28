В ресторанах, барах и кафе Ленобласти могут запретить продажу алкоголя ночью

Сегодня, 28 февраля, на очередном пленарном заседании депутаты Ленобласти приняли решение, в соответствии с которым будет образована рабочая группа по совершенствованию областного законодательства в части ограничения розничной продажи алкогольной продукции

Как рассказали в пресс-службе законодательного Собрания Ленобласти, поводом для создания рабочей группы послужило обращение Совета депутатов Волховского района с предложением о внесении в ГосДуму РФ инициативы по внесению изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«Данными изменениями предлагается установить ограничение розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания с 20:00 до 9:00, за исключением объектов общественного питания, организующих производство, реализацию продукции общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и на вынос (вывоз) с возможностью доставки», — отмечают депутаты.

Речь идет о ресторанах, барах, кафе и буфетах. На данные заведения, осуществляющие круглосуточную продажу алкогольной продукции, в адрес органов местного самоуправления Волховского района, регулярно поступают жалобы от граждан. Борьба с так называемыми круглосуточными «наливайками», расположенными в отдельно стоящих зданиях ТЦ на протяжении длительного периода времени является актуальной. Круглосуточная продажа алкогольной продукции способствует возникновению многочисленных правонарушений общественного порядка в вечернее и ночное время суток на прилегающих территориях торговых точек — алкомаркетов, что влечет за собой нарушение прав граждан Волховского района на отдых и благоприятную окружающую среду.

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон, добавляющий регионам полномочия по запрету продажи алкогольной продукции «в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях».