В ресторанах, барах и кафе Ленобласти могут запретить продажу алкоголя ночью

Сегодня, 28 февраля, на очередном пленарном заседании депутаты Ленобласти приняли решение, в соответствии с которым будет образована рабочая группа по совершенствованию областного законодательства в части ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Как рассказали в пресс-службе законодательного Собрания Ленобласти, поводом для создания рабочей группы послужило обращение Совета депутатов Волховского района с предложением о внесении в ГосДуму РФ инициативы по внесению изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Речь идет о ресторанах, барах, кафе и буфетах. На данные заведения, осуществляющие круглосуточную продажу алкогольной продукции, в адрес органов местного самоуправления Волховского района, регулярно поступают жалобы от граждан. Борьба с так называемыми круглосуточными «наливайками», расположенными в отдельно стоящих зданиях ТЦ на протяжении длительного периода времени является актуальной. Круглосуточная продажа алкогольной продукции способствует возникновению многочисленных правонарушений общественного порядка в вечернее и ночное время суток на прилегающих территориях торговых точек — алкомаркетов, что влечет за собой нарушение прав граждан Волховского района на отдых и благоприятную окружающую среду.
Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон, добавляющий регионам полномочия по запрету продажи алкогольной продукции «в точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях».