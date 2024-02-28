Участники СВО могут теперь бесплатно парковаться в Ленобласти

Сегодня, 28 февраля, областные парламентарии сразу в трех чтениях приняли изменения в областной закон «Об организации дорожного движения в Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, законопроектом, инициированным прокуратурой региона, предлагается предоставить право бесплатного пользования платной парковкой на территории 47 региона лицам, принимавшим участие в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, в отношении управляемых ими транспортных средств и транспортных средств, перевозящих таких лиц.

На сегодняшний день в соответствии с вышеназванным областным законом такое право на территории Ленобласти предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой мировой войны, владельцам транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическими двигателями, а также одному из членов многодетных и многодетных приемных семей в отношении управляемых ими транспортных средств.

На сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.