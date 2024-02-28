Эксперт назвала простые способы, как определить истинное качество сыра

Проверить продукт на фальсификат за несколько минут можно даже в домашних условиях.

Так, определить качество покупного сыра можно тремя простыми способами, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Первый метод: возьмите кусочек сыра и сложите его пополам. В случае, если ломтик разломался на две части, в продукт, вероятно, добавлены сухое молоко и пальмовое масло.

Второй метод: оберните небольшой кусочек сыра сухой бумажной салфеткой. Если спустя время материал покроется жирными пятнами, то это значит, что в продукте присутствует растительное масло.

Третий метод: ультрафиолетовая лампа. Направьте ее свет на сыр. Если оттенок продукта желтый, перед вами хороший продукт. Если же цвет меняется, это значит, что вам не повезло приобрести фальсификат, рассказала эксперт в беседе с LIFE.