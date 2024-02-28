В МИД РФ отреагировали на обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи

В дипломатическом ведомстве заявили, что Москва рассмотрит резолюцию депутатов республики.

Как заявили в МИД РФ, обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи из-за экономической блокады Молдавии будет внимательно рассмотрено Москвой. Защита интересов жителей республики, среди которых много русскоязычных, — один из приоритетов РФ.

Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами, — приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.