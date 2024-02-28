В МИД РФ отреагировали на обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи

В дипломатическом ведомстве заявили, что Москва рассмотрит резолюцию депутатов республики.
Как заявили в МИД РФ, обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи из-за экономической блокады Молдавии будет внимательно рассмотрено Москвой. Защита интересов жителей республики, среди которых много русскоязычных, — один из приоритетов РФ.
Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами, — приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.
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Об этом говорится в тексте резолюции, принятой съездом депутатов республики. Приднестровье обратилось к России за защитой на фоне экономической блокады, которую...
28.02.2024 55