Приднестровье просит помощи у России на фоне экономической блокады Молдавии

Об этом говорится в тексте резолюции, принятой съездом депутатов республики.

Приднестровье обратилось к России за защитой на фоне экономической блокады, которую в отношении республики ввела Молдавия.

Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России, — приводит текст резолюции РИА Новости.