Приднестровье просит помощи у России на фоне экономической блокады Молдавии

Об этом говорится в тексте резолюции, принятой съездом депутатов республики.
Приднестровье обратилось к России за защитой на фоне экономической блокады, которую в отношении республики ввела Молдавия.
Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России, — приводит текст резолюции РИА Новости.
Вам будет интересно
Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Петровское. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу...
28.02.2024 12