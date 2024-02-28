«АвтоВАЗ» выпустил первую партию новой модели LADA Iskra

Об этом официально заявил глава автоконцерна Максим Соколов.
Новая модель отечественного концерна «АвтоВАЗ» уже проходит испытания. Автомобиль получил название LADA Iskra, рассказал глава компании Максим Соколов.
Модельный ряд новинки будет представлен тремя автомобилями: седан, универсал и кросс-универсал, пишет «Автостат». Производство машин начнется в начале следующего года.
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30.01.2024 256