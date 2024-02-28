Гостей Всемирного фестиваля молодежи ждет лекторий VK и концерты популярных артистов

«ВКонтакте» станет генеральным партнером мероприятия и уже анонсировало множество интересных активностей.

Всемирный фестиваль молодежи, запланированный на период с 1 по 7 марта в «Сириусе», пройдет при поддержке «ВКонтакте». Гостей мероприятия ждет много интересных событий и встреч.

Так, гости фестиваля смогут не только посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, но и посетить концерты известных отечественных исполнителей, рассказали в пресс-службе VK.

Среди звезд, которые выступят перед гостями, будут HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, Filatov & Karas, Seville, DJ Федор Фомин и Катя Лель.

Более того, «ВКонтакте» организует фитнес-день с открытыми тренировками и лекциями про спорт. А в сервисе VK Знакомства специально к фестивалю появится механика поиска пары по популярным интересам пользователей.