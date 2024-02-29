Росстат зафиксировал рост доходного неравенства в России

В 2023 году в России коэффициент Джини, отражающий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос.

В прошлом году он вырос до 0,403 против 0,395 годом ранее. Чем ближе показатель к нулю, тем меньше доходное неравенство, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении, передает «Коммерсант». Отмечается, что в 2022 году коэффициент Джини в России впервые с 2002 года опустился ниже 0,4.

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По данным Росстата, в декабре 2023 года в реальном выражении начисленная зарплата увеличилась на 8,5% по сравнению с декабрем 2022 года. Среднемесячная номинальная зарплата в декабре 2023 года составила 103 815 руб. и увеличилась на 16,6% по сравнению с декабрем 2022 года.