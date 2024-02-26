Средняя номинальная зарплата в Ленобласти превысила 65 тысяч рублей

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем тг-канале рассказал о главных экономический итогах 2023 года.

По итогам прошлого года средняя номинальная зарплата в Ленобласти составила 65 379 руб., реальная зарплата выросла на 8,1%. Уровень безработицы на 1 января находился на уровне в 0,3%, сейчас – на 0,2%. Кроме того, на 8% выросло промышленное производство.

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Увеличилась и численность населения — на 20 тысяч человек, до 2 035 000.

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo