В Петербурге нашли мумию мужчины после прорыва трубы в жилом доме

В Петербурге коммунальщики, приехавшие устранять прорыв трубы в жилом доме на улице Красной Звезды, нашли в квартире мумию мужчины.

Сотрудники решили вскрыть квартиру, так как увидели гору писем по оплате коммунальных услуг, которая накопилась в почтовом ящике мужчины. Предварительно, хозяин квартиры скончался семь лет назад, пишут «Известия».

Обстоятельства случившегося выясняются.