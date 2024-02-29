В Петербурге нашли мумию мужчины после прорыва трубы в жилом доме

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Петербурге коммунальщики, приехавшие устранять прорыв трубы в жилом доме на улице Красной Звезды, нашли в квартире мумию мужчины.

Снимок экрана 2024-02-29 в 10.17.54
Фото: 78.ru

Сотрудники решили вскрыть квартиру, так как увидели гору писем по оплате коммунальных услуг, которая накопилась в почтовом ящике мужчины. Предварительно, хозяин квартиры скончался семь лет назад, пишут «Известия».

Обстоятельства случившегося выясняются.

Вам будет интересно
В Петербурге нашли мумию мужчины после прорыва трубы в жилом доме Петербург, мумия
Петербуржец получил пожизненное за съемки детского порно и педофилию, его жена – 17 лет
В Петербурге 56-летнего логиста Дениса Рунова и 54-летнюю библиографа в РНБ Екатерину Синкину приговорили к рекордным срокам заключения за съемки...
14.02.2024 312
Автор