В Петербурге нашли мумию мужчины после прорыва трубы в жилом доме

В Петербурге коммунальщики, приехавшие устранять прорыв трубы в жилом доме на улице Красной Звезды, нашли в квартире мумию мужчины.
Сотрудники решили вскрыть квартиру, так как увидели гору писем по оплате коммунальных услуг, которая накопилась в почтовом ящике мужчины. Предварительно, хозяин квартиры скончался семь лет назад, пишут «Известия».
Обстоятельства случившегося выясняются.
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