Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на 2 млн рублей

Минюст разработал законопроект об административных штрафах за навязчивые звонки или письма со стороны коллекторов, микрофинансовых организаций и других взыскателей, сообщают «Известия».

Так, физлицам будет грозить штраф от 50 до 500 тыс. руб., должным лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификации на срок до одного года, юридическим лицам — до 2 млн руб.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — пояснили в Минюсте.

Кроме того, проект предполагает введение отдельных штрафов для коллекторов за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: физлицам от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

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Издание сообщает, что инициатива может быть внесена в кабмин в марте, а в Госдуму — в октябре этого года.