Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в марте 2024 года.
С 1 марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Законодательно будут определены размеры вольеров и аквариумов, где содержатся животные, также будут установлены алгоритмы в случае выявления заболевания у животного.
В России также начнут по-новому оформлять полисы ОСАГО — со 2 марта их можно будет заключать на срок от одного дня до трех месяцев.
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17.08.2021 1371
С 1 марта в России появится государственная система экологического мониторинга, которая будет информировать органы власти и жителей о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы.
О других изменениях первого месяца весны — в карточках.
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru
Фото: t.me/duma_gov_ru