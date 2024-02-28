Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в марте 2024 года.

С 1 марта вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Законодательно будут определены размеры вольеров и аквариумов, где содержатся животные, также будут установлены алгоритмы в случае выявления заболевания у животного.

В России также начнут по-новому оформлять полисы ОСАГО — со 2 марта их можно будет заключать на срок от одного дня до трех месяцев.

Вам будет интересно В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа... 17.08.2021 1371

С 1 марта в России появится государственная система экологического мониторинга, которая будет информировать органы власти и жителей о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы.

О других изменениях первого месяца весны — в карточках.

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