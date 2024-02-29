Казнь убийцы провалилась из-за ошибки врачей

Департамент исправительных учреждений штата Айдахо сообщил о несостоявшейся казни 73-летнего Томаса Крича из-за того, что медики не смогли поставить ему капельницу со смертельной инъекцией.

Как сообщает департамент, «медицинская бригада не смогла установить капельницу» Кричу, из-за чего казнь не состоялась. Убийцу вернут в камеру. Томас Крич при этом уже успел отведать последний обед, на который выбрал жареную курицу, картофельное пюре, кукурузу и мороженое.

Мужчина находится в тюрьме почти 50 лет, первоначально получив смертный приговор за несколько убийств, который впоследствии заменили на пожизненное заключение. Позднее, в 80-х, Крич расправился с сокамерником, из-за чего и был приговорен к казни.