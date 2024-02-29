Жительнице Ленобласти вернут украденные телефонным мошенниками 163 тысячи рублей

Ленинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 163 тысяч рублей, украденных у жительницы Сланцевского района Ленинградской области.Фото: Baltphoto.ru
Заявление подано после того, как женщину обманули телефонные мошенники. В ходе расследования установлена личность владельца банковского счета, на который пострадавшая перевела деньги.
Сумма признана необоснованным обогащением. Возвращение контролируется Сланцевской городской прокуратурой.
Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 4146