Жительнице Ленобласти вернут украденные телефонным мошенниками 163 тысячи рублей

Автор: Сергей Агутин
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Ленинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 163 тысяч рублей, украденных у жительницы Сланцевского района Ленинградской области.

Фото: Baltphoto.ru

Заявление подано после того, как женщину обманули телефонные мошенники. В ходе расследования установлена личность владельца банковского счета, на который пострадавшая перевела деньги.

Сумма признана необоснованным обогащением. Возвращение контролируется Сланцевской городской прокуратурой.

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05.02.2021 4146
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