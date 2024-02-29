Жительнице Ленобласти вернут украденные телефонным мошенниками 163 тысячи рублей

Ленинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 163 тысяч рублей, украденных у жительницы Сланцевского района Ленинградской области.

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Заявление подано после того, как женщину обманули телефонные мошенники. В ходе расследования установлена личность владельца банковского счета, на который пострадавшая перевела деньги.

Сумма признана необоснованным обогащением. Возвращение контролируется Сланцевской городской прокуратурой.