Мужчина получил ножом в шею в очереди на границе в Ивангороде

В полицию Кингисеппского района 29 февраля около 19:30 сообщили о ножевом ранении в очереди возле пограничного пункта пропуска в Ивангороде.

На месте происшествия обнаружили 63-летнего обладателя двойного гражданства. С ножевым ранением шеи. Его госпитализировали. Предполагаемый агрессор был рядом.

По предварительным данным, в очереди у погранперехода 37-летний мужчина поссорился с оппонентом вдвое старше и ударил его ножом. Известно, что нападавший постоянно живет в Эстонии, а в Россию приехал накануне.