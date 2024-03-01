Доброволец СВО Назар Громов: «Мирные жители нас провожали со слезами на глазах»

Пресс-служба «Ленинградского рубежа» взяла интервью у штурмовика, главной задачей которого было идти на противника в авангарде. Назар Громов – доброволец, после начала СВО покинул МВД, чтобы продолжить службу на передовой.

Бойцы работали в штурмовых группах по пять-восемь человек, брали позиции противника, занимались разведкой и охраной. За время службы Назару Громову пришлось пережить много экстремальных ситуаций и увидеть множество страшных сцен. Но рядом всегда были те, кто готов помочь и поддержать – товарищи, сослуживцы.

«Среди нас были разные народы из разных городов, сел, деревень, но сплочение, которое было между нами, удивляло. Именно там мы все равны. Здесь, в мирное время, может иметь роль кто ты, какого звания, на какой машине приехал, какая национальность. А там, в окопе, мы все равны. Все боятся, но есть задачи, которые нужно выполнять», – сказал Назар Громов

По словам мужчины, силы на поле боя придавали не только сослуживцы, но и уверенность в правоте, в том, что сражаешься за страну.

«Когда ты думаешь, что вот минута-две и тебя не станет, в голове начинает пролетать кинолента: все ли я успел, все ли я сделал, все ли я правильно сделал? Если со спокойной душой ты можешь двинуться вперед, потому что ты на правильном пути, это успокаивает и придает грациозности и силы разума», – отметил Назар Громов

Во время охраны мирных кварталов Назар Громов с сослуживцами защищали дома группами.

«Мы защищали каждый дом, но с жильцами соседних домов близко не были знакомы. Когда мы меняли точку дислокации, вообще все мирные жители собрались, провожали нас со слезами на глазах в надежде, что мы вернемся к ним», – вспомнил Назар Громов

Полчаса на сон, атака, штурм позиций, взрывы снарядов — привычный день в зоне боевых действий. И даже минута спокойствия кажется подозрительной.

«Именно там я узнал, что означает «день за три». Это здесь мы проснулись, вышли из дома — уже обед, решили какие-то дела, сходили на свидание в кино, и день как бы прошел, и все замечательно. А там день настолько долго длится из-за напряжения. Проходит неделя-месяц, и ты входишь в этот ритм. Когда очень тихо становится, тебе еще страшнее, потому что все кажется подозрительным», – поделился Назар Громов

В завершении беседы мужчина пожелал семьям бойцов сил и терпения. Ведь именно на плечи матерей, отцов, жен и сестер ложится ноша ожидания близких с фронта.