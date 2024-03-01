В Сочи начался Всемирный молодежный фестиваль в Сочи, который соберет около 20 тысяч участников из 190 стран мира.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Ivbg.ru отметил важность подобных мероприятий. Всемирный молодежный фестиваль — знаковое событие для России, ведь будущее нашей страны, как метко подчеркивал Владимир Путин, зависит от молодежи и ее стремлений.

От ее жизненных ориентиров и успехов зависят ни много ни мало суверенитет и вектор развития России. В этом контексте крайне важно поддерживать наше молодое поколение, предоставлять ему возможности для самореализации во благо Родины. Крупные мероприятия позволяют молодежи познакомиться с талантливыми сверстниками, найти новые источники вдохновения. Присутствие гостей из-за рубежа усиливает положительный эффект. При этом молодые люди из других стран получают возможность на собственном опыте убедиться в открытости и дружелюбности России. Польза от таких встреч очевидна как сейчас, так и в будущем, — поделился Перминов.

Масштабы фестиваля поражают. За несколько дней мероприятие посетит порядка 20 тысяч человек из 190 стран мира. Как подчеркивает Перминов, это отличная возможность «обменяться опытом и поделиться своими идеями в области волонтерства, образования, науки, спорта, бизнеса и иных сфер».