В Выборгском замке установят памятник коту Филимону

Пушистый сотрудник музея ушел из жизни год назад. Вскоре Филимону возведут памятник.

В нижнем дворе Выборгского замка установят памятник коту Филимону, жившему на территории музея много лет. Животное скончалось еще в прошлом году от старости. С утратой пушистика работники культурного учреждения до сих пор не смирились.

Как рассказали в Выборгском объединенном музее-заповеднике, эскизы памятника уже подготовил член Союза художников Лаура Свидерская. Скульптуру выполнят из бронзы и установят в теплое время года.