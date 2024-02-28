Спасенному в Ленобласти тигру дали новое имя

Теперь хищника будут звать Форестер.

В хосписе «Дом тигра», где теперь живет спасенный зверь, давать имена постояльцам в честь марок или моделей машин уже давняя традиция. Здесь есть и Додж, и Камри и даже Роллс-ройс. Ну а Форестер — в честь известного многим автолюбителям кроссовера бренда «Субару».

Люди которые любят то, что делают. И они вокруг нас. Помогают и ничего не требуют взамен. Те, кто никогда не видел этого тигра, но от всего сердца желает ему жить, вы классные. Спасибо, что помогаете нам помогать. И мы попробуем рассказать коту, он, кстати, теперь Форестер, что не все люди мерзавцы, — появилось сообщение в ВК-сообществе хосписа.

К слову, Forester переводится с английского как лесник. Вполне подходящее имя для амурского тигра, ареал которого — тайга.