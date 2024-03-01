Игрока «Спартака» могут экстрадировать в Нидерланды по делу о контрабанде почти полутора тонн наркотиков

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Сейчас футболист находится в одном из полицейских участков Дубая.

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды. Соответствующий запрос поступил Арабским Эмиратам, где сейчас находится футболист.

Отметим, суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков общим весом более 130 килограммов.

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