Известно количество пострадавших после атаки дрона на жилой дом в Петербурге

92-летняя женщина была госпитализирована на фоне сильного стресса.
По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, после атаки беспилотника на жилой дом в больницу обратились шесть человек. Одна из них — 92-летняя женщина. Пенсионерку госпитализировали после пережитого сильного стресса.
На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали 6 выездных бригад скорой медицинской помощи. В том числе — 2 реанимационных. Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков, — указано в Телеграм-канале Комздрава.
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