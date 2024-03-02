«АвтоВАЗ» отзовет партию обновленной Lada Vesta

Владельцам автомобилей начали рассылать уведомления о необходимости посетить дилерские центры для ремонта.

«АвтоВАЗ» начинает отзывную кампанию партии автомобилей Lada Vesta NG , передает «Лада. Онлайн». Указывается, что в машинах выявлены недочеты в подрулевых переключателях. Замена деталей будет производиться в дилерских центрах концерна бесплатно.

Уведомления о необходимости посетить дилерские центры уже начали рассылать владельцам автомобилей.