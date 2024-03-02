В Ленобласти открылся еще один «Добро.Центр»

Теперь за помощью к волонтерам смогут обратиться и жители Ломоносовского района.
В Ломоносовском районе Ленинградской области состоялось торжественное открытие «Добро.Центра». Об этом рассказали в в пресс-службе районной администрации.
Теперь любой житель Ломоносовского района, любой волонтер, от молодого до серебряного, может прийти к нам в ДОБРО.ЦЕНТР со своими идеями и инициативами, рассказать о своих бедах и получить помощь в решении проблем, — рассказали руководители филиала.
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