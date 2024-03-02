Это уже подтвердил глава региона Александр Дрозденко.

В Ломоносовском районе Ленинградской области вечером, 2 марта, сработали средства ПВО. В небе над акваторией и побережьем Финского залива были уничтожены воздушные цели.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Жертв и разрушений нет, — добавил глава региона.

Видео публикует RT.

Напомним, ранним утром была совершена атака вражеского беспилотника и на Петербург. БПЛА ударил по пятиэтажному дому на Пискаревском проспекте. Жертв в результате взрыва нет.