Иномарку за 2,5 млн рублей угнали в Волосовском районе

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Волосовского района 1 марта обратился 65-летний разнорабочий из Санкт-Петербурга. У него угнали темно-синий Mitsubishi Outlander 2020 года выпуска.

Иномарка была припаркована возле дома в деревне Бегуницы. По предварительным данным, злоумышленник справился со штатной сигнализацией и уехал с парковки. Ущерб автовладельца оценен 2,5 млн рублей.

Известно, что действие страховых полисов на автомобиль истекло. Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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21.05.2023 1062
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