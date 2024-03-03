Иномарку за 2,5 млн рублей угнали в Волосовском районе

В полицию Волосовского района 1 марта обратился 65-летний разнорабочий из Санкт-Петербурга. У него угнали темно-синий Mitsubishi Outlander 2020 года выпуска.
Иномарка была припаркована возле дома в деревне Бегуницы. По предварительным данным, злоумышленник справился со штатной сигнализацией и уехал с парковки. Ущерб автовладельца оценен 2,5 млн рублей.
Известно, что действие страховых полисов на автомобиль истекло. Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Вам будет интересно
В полицию Фрунзенского района обратилась 76-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что пришла в отделение банка, чтобы оформить доверенность на свою дочь, однако...
21.05.2023 1062