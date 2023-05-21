Пенсионерка четыре года не замечала отсутствие 8,5 млн рублей на счете в Петербурге

В полицию Фрунзенского района обратилась 76-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что пришла в отделение банка, чтобы оформить доверенность на свою дочь, однако сделать этого не смогла.
Оказалось, что еще в 2019 году со счета заявительницы по доверенности на имя неизвестной было выдано 8,5 млн рублей. Полицейские разыскивают женщину. Решается вопрос об уголовном деле.
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