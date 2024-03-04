Во Всеволожском районе подготовили первую партию тюльпанов, выращенных из ленинградских луковиц, для поставок в торговые сети.

Агрономы из Всеволожского района решились на селекционный эксперимент, который завершился успехом. Любимые многими весенние цветы были выращены не из голландских луковиц, а из ленинградских.

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Первая тысяча тюльпанов готова для поставок в торговые сети.