В Шушарах 11-месячная девочка отравилась жевательным табаком. За ребенком недосмотрели родители.
Из квартиры по Вилеровскому переулку девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В отношении родителей составили административные протоколы за неисполнение прямых обязанностей по воспитанию, а также за нарушение миграционного законодательства. Обоих доставили в отдел и поместили в камеру.
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