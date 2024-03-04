В Шушарах 11-месячная девочка отравилась жевательным табаком. За ребенком недосмотрели родители.

Из квартиры по Вилеровскому переулку девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении родителей составили административные протоколы за неисполнение прямых обязанностей по воспитанию, а также за нарушение миграционного законодательства. Обоих доставили в отдел и поместили в камеру.