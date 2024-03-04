Блины на Масленицу в этому году подорожали почти на 20%

В 2024 году одна порция домашних блинов обойдется россиянам в среднем в 183 рубля. Это на 17% больше, чем в 2023-м.

Стоимость рассчитывалась исходя из использования литра молока, 300 граммов пшеничной муки, четырех яиц, 40 мл подсолнечного масла, 50 г сахара, 5 г соли и 5 г дрожжей, передает РИА Новости.

Больше всего подорожали яйца – в 1,5 раза. Остальные ингредиенты выросли в цене не так сильно: молоко подорожало на 7%, сахар – на 4%, дрожжи – на 3%, мука и подсолнечное масло – на 2%, соль в цене не изменилась.

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Дороже всего блины обойдутся в Ямало-Ненецком автономном округе – 253 рубля, а дешевле в Ставропольском крае – 119 рублей. В Петербурге испечь блины будет стоит 201 рублей, а в Москве – 227 рублей.

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