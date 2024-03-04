Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в аварии

Автор: Анастасия Щербакова
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Спортсмен направлялся на свои первые соревнования в качестве тренера. 

Из жизни ушел чемпион мира по тайскому боксу, россиянин Никита Чернов. Трагедия произошла 2 марта в Марий Элю.

Как сообщают СМИ, российский спортсмен двигался по дороге «Вятка» в легковом автомобиле в качестве пассажира. В результате столкновения с «Камазом» Чернов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Виновником трагедии признан водитель большегруза, который выезжал со второстепенной и не уступил дорогу.

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