Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в аварии

Спортсмен направлялся на свои первые соревнования в качестве тренера.
Из жизни ушел чемпион мира по тайскому боксу, россиянин Никита Чернов. Трагедия произошла 2 марта в Марий Элю.
Как сообщают СМИ, российский спортсмен двигался по дороге «Вятка» в легковом автомобиле в качестве пассажира. В результате столкновения с «Камазом» Чернов получил травмы, несовместимые с жизнью.
Виновником трагедии признан водитель большегруза, который выезжал со второстепенной и не уступил дорогу.
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