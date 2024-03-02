Игрок «Спартака» вышел на связь после обвинений в контрабанде наркотиков

Футболист очень странно отреагировал на тиражируемую в СМИ информацию о его задержании.
Игрок московского ФК «Спартак» Квинси Промес намекнул, что у него все хорошо. В своих соцсетях футболист выложил лишь один смайлик в виде синей кепки, что на слэнге пользователей означает ложь. Больше спортсмен ничего не стал писать.
Напомним, в Нидерландах, откуда родом Промес, обвиняют в контрабанде почти полутора тонн наркотиков. Накануне, 1 марта, в СМИ появилась информация, что футболист был задержан в Дубае.
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25.02.2024 254