Игрок «Спартака» вышел на связь после обвинений в контрабанде наркотиков

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Футболист очень странно отреагировал на тиражируемую в СМИ информацию о его задержании. 

Игрок московского ФК «Спартак» Квинси Промес намекнул, что у него все хорошо. В своих соцсетях футболист выложил лишь один смайлик в виде синей кепки, что на слэнге пользователей означает ложь. Больше спортсмен ничего не стал писать.

Напомним, в Нидерландах, откуда родом Промес, обвиняют в контрабанде почти полутора тонн наркотиков. Накануне, 1 марта, в СМИ появилась информация, что футболист был задержан в Дубае.

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25.02.2024 254
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