В Год семьи в Ленобласти расширят состав подарка новорожденному

По поручению главы Ленобласти Александра Дрозденко в набор войдут теперь подгузники и игрушки

По предложению моего заместителя Николая Емельянова и ленинградских мам, набор из пеленок, боди, ползунков и чепчиков дополним подгузниками, детским кремом, соской анатомической формы и игрушкой-«прорезывателем», — рассказал Александр Юрьевич.

Акция «Подарок новорожденному» в 47 регионе действует с 2019 года. Напомним, для того, чтобы получить подарок, одному из родителей необходимо быть жителем Ленобласти или ребенок должен быть рожден в регионе и зарегистрирован в ЗАГС или МФЦ. При получении необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что с января 2024 года в полтора раза повысится максимальный размер пособий по беременности и родам с 383 тысяч до 565 тысяч рублей, выплаты по уходу за ребёнком до полуторагодовалого возраста для работающих матерей с 33,2 тысяч до 49 тысяч рублей. Предельная сумма больничных достигнет 122 тысяч рублей в месяц, когда как в 2023-м она составляла не более 83 тысяч.