В честь Года семьи ЗАГСы региона открывают слоты для молодоженов на День семьи, любви и верности.

Молодожены смогут записаться на свадебную церемонию в ЗАГСЫ Ленинградской области в этом году на понедельник, 8 июля. При этом первый день недели у отделов записи актов гражданского состояния является нерабочим. Все благодаря Году семьи, любви и верности

8 июля — в День семьи, любви и верности все ЗАГСы Ленинградской области распахнут свои двери для влюблённых, несмотря на то, что выпадет эта дата на понедельник, — рассказали в управлении ЗАГС Ленинградской области.