Администрация колонии, где сидит Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО — Mash

Автор: Анастасия Щербакова
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Заседание профильной комиссии, на которой обсуждалось условно-досрочное освобождение актера, состоялось 3 марта.

Как утверждает Mash, администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов за смертельное ДТП, одобрила ходатайство арестанта об условно-досрочном освобождении.

Все необходимые документы уже направлены в Алексеевский суд Белгородской области, который и примет окончательное решение.

Ранее родные погибшего по вине Ефремова мужчины озвучили свою позицию об условно-досрочном освобождении актера.

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09.02.2024 263
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