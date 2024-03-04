Администрация колонии, где сидит Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО — Mash

Заседание профильной комиссии, на которой обсуждалось условно-досрочное освобождение актера, состоялось 3 марта.

Как утверждает Mash, администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов за смертельное ДТП, одобрила ходатайство арестанта об условно-досрочном освобождении.

Все необходимые документы уже направлены в Алексеевский суд Белгородской области, который и примет окончательное решение.

Ранее родные погибшего по вине Ефремова мужчины озвучили свою позицию об условно-досрочном освобождении актера.