Администрация колонии, где сидит Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО — Mash

Заседание профильной комиссии, на которой обсуждалось условно-досрочное освобождение актера, состоялось 3 марта.
Как утверждает Mash, администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов за смертельное ДТП, одобрила ходатайство арестанта об условно-досрочном освобождении.
Все необходимые документы уже направлены в Алексеевский суд Белгородской области, который и примет окончательное решение.
Ранее родные погибшего по вине Ефремова мужчины озвучили свою позицию об условно-досрочном освобождении актера.
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09.02.2024 263