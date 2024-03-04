Перминов: продукция Киришского литейного завода станет востребованной по всей стране

Сенатор Сергей Перминов считает, что строительство Киришского литейного завода — еще один шаг в сторону технологического суверенитета нашей страны.

В Ленинградской области будет построен новый завод, который займется производством деталей для тормозных автомобильных систем. Сенатор Сергей Перминов уверен, что продукция из 47-го региона станет востребованной по всей стране. Об этом политик рассказал «Общей газете Ленинградской области».

Это будет свое производство автокомпонентов для всей страны и важный вклад в достижение целей технологического суверенитета в значимом для социально-экономического развития секторе промышленности. Продукция предприятия точно станет востребованной, позволит расширить ассортимент доступных автопроизводителям деталей и запасных частей, — заявил сенатор.

Более того, предприятие подобного масштаба решает и другие важные зачади. Прежде всего, это создание новых рабочих мест и в целом повышение социального благополучия.

И не будем забывать, что такие начинания, реализуемые сегодня, важны на перспективу. Они также являются отражением адаптивности экономики и деловых кругов России в условиях беспрецедентных санкций. Происходит трансформация производств, кооперационных цепочек. Так шаг за шагом выстраиваются стабильность и благополучие России будущего в интересах всех наших сограждан, — добавил Перминов.