В Ленобласти появится завод по производству автозапчастей

Размер инвестиций составит 10 миллиардов рублей.

В Ленинградской области весной этого года начнется строительство нового завода по производству автозапчастей. В частности, предприятие будет выпускать детали для тормозных систем, а также высокоточное литье для различных областей народного хозяйства, передает «Ъ».

Предприятие планирует выпускать в год порядка 3,3 миллиона деталей. Запуск завода планируется к концу 2025 года.