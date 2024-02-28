В Ленобласти появится завод по производству автозапчастей

Автор: Анастасия Щербакова
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Размер инвестиций составит 10 миллиардов рублей.

В Ленинградской области весной этого года начнется строительство нового завода по производству автозапчастей. В частности, предприятие будет выпускать детали для тормозных систем, а также высокоточное литье для различных областей народного хозяйства, передает «Ъ».

Предприятие планирует выпускать в год порядка 3,3 миллиона деталей. Запуск завода планируется к концу 2025 года.

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